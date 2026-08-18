S&P 500-Titel Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Broadridge Financial Solutions-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Broadridge Financial Solutions eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Broadridge Financial Solutions-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 66,90 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Broadridge Financial Solutions-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 149,477 Broadridge Financial Solutions-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Broadridge Financial Solutions-Papiers auf 167,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 088,19 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 150,88 Prozent.

Insgesamt war Broadridge Financial Solutions zuletzt 19,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at