Broadridge Financial Solutions Aktie
WKN DE: A0MMP1 / ISIN: US11133T1034
|Frühe Anlage
|
29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte ein Broadridge Financial Solutions-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Broadridge Financial Solutions-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Broadridge Financial Solutions-Anteile an diesem Tag bei 179,05 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 55,850 Broadridge Financial Solutions-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 099,13 USD, da sich der Wert eines Broadridge Financial Solutions-Papiers am 28.09.2026 auf 162,92 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 9,01 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Broadridge Financial Solutions belief sich jüngst auf 18,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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