Broadridge Financial Solutions Aktie
WKN DE: A0MMP1 / ISIN: US11133T1034
|Performance im Blick
|
25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte ein Broadridge Financial Solutions-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Broadridge Financial Solutions-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Broadridge Financial Solutions-Anteile bei 256,69 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Broadridge Financial Solutions-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,390 Broadridge Financial Solutions-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Broadridge Financial Solutions-Papiers auf 185,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,25 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 27,75 Prozent verkleinert.
Broadridge Financial Solutions war somit zuletzt am Markt 20,81 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadridge Financial Solutions IncShs
Analysen zu Broadridge Financial Solutions IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Broadridge Financial Solutions IncShs
|156,60
|0,45%