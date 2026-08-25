Broadridge Financial Solutions Aktie

Broadridge Financial Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MMP1 / ISIN: US11133T1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte ein Broadridge Financial Solutions-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Broadridge Financial Solutions eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Broadridge Financial Solutions-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Broadridge Financial Solutions-Anteile bei 256,69 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Broadridge Financial Solutions-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,390 Broadridge Financial Solutions-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Broadridge Financial Solutions-Papiers auf 185,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,25 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 27,75 Prozent verkleinert.

Broadridge Financial Solutions war somit zuletzt am Markt 20,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Broadridge Financial Solutions IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Broadridge Financial Solutions IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Broadridge Financial Solutions IncShs 156,60 0,45% Broadridge Financial Solutions IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:34 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX im Minus -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutscht ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen