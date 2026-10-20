Broadridge Financial Solutions Aktie
WKN DE: A0MMP1 / ISIN: US11133T1034
|Broadridge Financial Solutions-Anlage unter der Lupe
|
20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Broadridge Financial Solutions von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Broadridge Financial Solutions-Papier statt. Der Schlusskurs der Broadridge Financial Solutions-Anteile betrug an diesem Tag 230,68 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Broadridge Financial Solutions-Papier investiert hätte, hätte er nun 43,350 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 591,47 USD, da sich der Wert eines Broadridge Financial Solutions-Anteils am 19.10.2026 auf 175,12 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 24,09 Prozent vermindert.
Der Broadridge Financial Solutions-Wert an der Börse wurde auf 19,78 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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