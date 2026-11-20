Brown-Forman b Aktie
WKN: 856693 / ISIN: US1156372096
|Langfristige Anlage
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Brown-Forman B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brown-Forman B-Investment von vor 3 Jahren verloren
Brown-Forman B-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 59,02 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Brown-Forman B-Aktie investiert, befänden sich nun 169,434 Brown-Forman B-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 30,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 103,35 USD wert. Mit einer Performance von -48,97 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Brown-Forman B-Wert an der Börse wurde auf 14,10 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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