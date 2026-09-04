Brown-Forman b Aktie
WKN: 856693 / ISIN: US1156372096
|Performance unter der Lupe
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Brown-Forman B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brown-Forman B von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das Brown-Forman B-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 70,93 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Brown-Forman B-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,410 Brown-Forman B-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 38,78 USD, da sich der Wert einer Brown-Forman B-Aktie am 03.09.2026 auf 27,51 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 61,22 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Brown-Forman B betrug jüngst 12,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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