Brown-Forman b Aktie

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WKN: 856693 / ISIN: US1156372096

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Hochrechnung 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Titel Brown-Forman B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brown-Forman B von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Brown-Forman B-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 13.11.2025 wurden Brown-Forman B-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28,05 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Brown-Forman B-Aktie investierten, hätten nun 35,651 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 070,94 USD, da sich der Wert einer Brown-Forman B-Aktie am 12.11.2026 auf 30,04 USD belief. Mit einer Performance von +7,09 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Brown-Forman B belief sich zuletzt auf 13,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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