S&P 500-Titel Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brown-Forman B-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Brown-Forman B-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Brown-Forman B-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Brown-Forman B-Anteile betrug an diesem Tag 59,83 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,671 Brown-Forman B-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 26,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43,46 USD wert. Mit einer Performance von -56,54 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Brown-Forman B zuletzt 12,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at