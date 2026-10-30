Brown-Forman b Aktie

Brown-Forman b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856693 / ISIN: US1156372096

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Brown-Forman B-Investmentbeispiel 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Titel Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brown-Forman B-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Brown-Forman B-Investment verlieren können.

Am 30.10.2021 wurde die Brown-Forman B-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Brown-Forman B-Aktie 67,89 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Brown-Forman B-Aktie investiert, befänden sich nun 147,297 Brown-Forman B-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Brown-Forman B-Aktien wären am 29.10.2026 4 130,21 USD wert, da der Schlussstand 28,04 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 58,70 Prozent gleich.

Brown-Forman B wurde am Markt mit 12,83 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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