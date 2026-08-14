S&P 500-Titel Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brown-Forman B von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Brown-Forman B-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Brown-Forman B-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 39,19 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,552 Brown-Forman B-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Brown-Forman B-Papiers auf 28,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,53 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 28,47 Prozent.

Brown-Forman B wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,85 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at