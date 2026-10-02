Brown-Forman b Aktie
WKN: 856693 / ISIN: US1156372096
|Brown-Forman B-Investition
|
02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brown-Forman B von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Brown-Forman B-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Brown-Forman B-Aktie letztlich bei 67,18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,885 Brown-Forman B-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Brown-Forman B-Papiers auf 25,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 386,57 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 61,34 Prozent.
Brown-Forman B war somit zuletzt am Markt 12,04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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