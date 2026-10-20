Cadence Design Systems Aktie
WKN: 873567 / ISIN: US1273871087
|Frühes Investment
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20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cadence Design Systems von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cadence Design Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 238,64 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Cadence Design Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,190 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 365,49 USD, da sich der Wert eines Cadence Design Systems-Anteils am 19.10.2026 auf 325,86 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 36,55 Prozent vermehrt.
Cadence Design Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 88,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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