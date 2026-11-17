Wer vor Jahren in Cadence Design Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Cadence Design Systems-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Cadence Design Systems-Aktie an diesem Tag 268,27 USD wert. Bei einem Cadence Design Systems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,276 Cadence Design Systems-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (309,43 USD), wäre die Investition nun 11 534,28 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 15,34 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Cadence Design Systems eine Marktkapitalisierung von 88,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at