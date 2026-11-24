Vor Jahren in Cadence Design Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 24.11.2021 wurde das Cadence Design Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Cadence Design Systems-Papier bei 183,47 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cadence Design Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,545 Cadence Design Systems-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (304,13 USD), wäre das Investment nun 165,77 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 65,77 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Cadence Design Systems belief sich zuletzt auf 77,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at