Cadence Design Systems Aktie

Cadence Design Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873567 / ISIN: US1273871087

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Rentables Cadence Design Systems-Investment? 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cadence Design Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Cadence Design Systems-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Cadence Design Systems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Cadence Design Systems-Papier an diesem Tag 232,51 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43,009 Cadence Design Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 315,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 587,37 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,87 Prozent zugenommen.

Der Cadence Design Systems-Wert an der Börse wurde auf 88,01 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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