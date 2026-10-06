Cadence Design Systems Aktie

Cadence Design Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873567 / ISIN: US1273871087

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Langfristige Anlage 06.10.2026 16:03:44

S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cadence Design Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cadence Design Systems-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Cadence Design Systems-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cadence Design Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 392,311 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 353,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138 673,99 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 286,74 Prozent zugenommen.

Am Markt war Cadence Design Systems jüngst 97,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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