Cadence Design Systems Aktie
WKN: 873567 / ISIN: US1273871087
|Langfristige Anlage
|
06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cadence Design Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Cadence Design Systems-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cadence Design Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 392,311 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 353,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138 673,99 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 286,74 Prozent zugenommen.
Am Markt war Cadence Design Systems jüngst 97,47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cadence Design Systems Inc.
|
16:03
|S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cadence Design Systems von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
01.10.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
01.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
29.09.26
|S&P 500-Papier Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cadence Design Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Cadence Design Systems Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cadence Design Systems Inc.
|319,20
|1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.