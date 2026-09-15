Cadence Design Systems Aktie

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WKN: 873567 / ISIN: US1273871087

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Cadence Design Systems-Investmentbeispiel 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cadence Design Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Cadence Design Systems-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cadence Design Systems-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 351,52 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 28,448 Cadence Design Systems-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.09.2026 7 938,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 279,06 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 20,61 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Cadence Design Systems belief sich jüngst auf 79,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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