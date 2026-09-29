S&P 500-Titel Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital One Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Capital One Financial-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Capital One Financial-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 70,36 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Capital One Financial-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,213 Capital One Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 792,21 USD, da sich der Wert einer Capital One Financial-Aktie am 28.09.2026 auf 196,46 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 179,22 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Capital One Financial belief sich zuletzt auf 122,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at