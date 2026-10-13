Capital One Financial Aktie

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WKN: 893413 / ISIN: US14040H1059

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Profitables Capital One Financial-Investment? 13.10.2026 16:03:59

S&P 500-Titel Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital One Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Capital One Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Capital One Financial-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 95,20 USD. Bei einem Capital One Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,050 Capital One Financial-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 211,28 USD, da sich der Wert eines Capital One Financial-Papiers am 12.10.2026 auf 201,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 111,28 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Capital One Financial bezifferte sich zuletzt auf 122,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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