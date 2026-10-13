Capital One Financial Aktie
WKN: 893413 / ISIN: US14040H1059
|Profitables Capital One Financial-Investment?
|
13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital One Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Capital One Financial-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 95,20 USD. Bei einem Capital One Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,050 Capital One Financial-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 211,28 USD, da sich der Wert eines Capital One Financial-Papiers am 12.10.2026 auf 201,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 111,28 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Capital One Financial bezifferte sich zuletzt auf 122,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capital One Financial Corp.
Analysen zu Capital One Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Capital One Financial Corp.
|176,40
|-2,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.