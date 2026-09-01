Capital One Financial Aktie
WKN: 893413 / ISIN: US14040H1059
|Rentable Capital One Financial-Investition?
|
01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital One Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Capital One Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Capital One Financial-Papier bei 71,08 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Capital One Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 1,407 Capital One Financial-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 31.08.2026 301,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 214,51 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 301,79 USD, was einer positiven Performance von 201,79 Prozent entspricht.
Capital One Financial wurde am Markt mit 132,32 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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