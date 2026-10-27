S&P 500-Titel Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital One Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Capital One Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Capital One Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 74,80 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Capital One Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 133,690 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (202,35 USD), wäre das Investment nun 27 052,14 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 170,52 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Capital One Financial eine Marktkapitalisierung von 123,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at