Capital One Financial Aktie
WKN: 893413 / ISIN: US14040H1059
|Capital One Financial-Investition
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Titel Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital One Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Capital One Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 74,80 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Capital One Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 133,690 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (202,35 USD), wäre das Investment nun 27 052,14 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 170,52 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Capital One Financial eine Marktkapitalisierung von 123,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capital One Financial Corp.
Analysen zu Capital One Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Capital One Financial Corp.
|182,40
|0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.