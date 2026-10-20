Capital One Financial Aktie
WKN: 893413 / ISIN: US14040H1059
|Lohnende Capital One Financial-Investition?
|
20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital One Financial von vor 5 Jahren eingebracht
Das Capital One Financial-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 173,25 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Capital One Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,772 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 153,42 USD, da sich der Wert einer Capital One Financial-Aktie am 19.10.2026 auf 199,83 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 15,34 Prozent.
Der Börsenwert von Capital One Financial belief sich jüngst auf 123,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capital One Financial Corp.
Analysen zu Capital One Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Capital One Financial Corp.
|178,70
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.