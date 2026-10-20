Capital One Financial Aktie

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WKN: 893413 / ISIN: US14040H1059

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Lohnende Capital One Financial-Investition? 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital One Financial von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Capital One Financial-Einstiegs gewesen.

Das Capital One Financial-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 173,25 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Capital One Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,772 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 153,42 USD, da sich der Wert einer Capital One Financial-Aktie am 19.10.2026 auf 199,83 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 15,34 Prozent.

Der Börsenwert von Capital One Financial belief sich jüngst auf 123,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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