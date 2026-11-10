Capital One Financial Aktie
WKN: 893413 / ISIN: US14040H1059
|Rentabler Capital One Financial-Einstieg?
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10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Capital One Financial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 10.11.2023 wurden Capital One Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Capital One Financial-Aktie bei 104,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 9,562 Capital One Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 1 898,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 198,58 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 89,88 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Capital One Financial belief sich zuletzt auf 120,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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