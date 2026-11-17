Bei einem frühen Capital One Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Capital One Financial-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Capital One Financial-Papiers betrug an diesem Tag 151,95 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Capital One Financial-Aktie investierten, hätten nun 65,811 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 12 716,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 193,22 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 27,16 Prozent.

Der Börsenwert von Capital One Financial belief sich zuletzt auf 117,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at