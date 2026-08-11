Capital One Financial Aktie
WKN: 893413 / ISIN: US14040H1059
|Capital One Financial-Investition
|
11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Capital One Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capital One Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Am 11.08.2025 wurden Capital One Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Capital One Financial-Aktie an diesem Tag bei 208,25 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Capital One Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,480 Capital One Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 218,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,15 USD wert. Mit einer Performance von +5,15 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Capital One Financial belief sich jüngst auf 133,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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