Capital One Financial Aktie
WKN: 893413 / ISIN: US14040H1059
|Rentable Capital One Financial-Anlage?
|
03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Titel Capital One Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capital One Financial von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden Capital One Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 221,70 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,451 Capital One Financial-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95,07 USD, da sich der Wert einer Capital One Financial-Aktie am 02.11.2026 auf 210,77 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,93 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Capital One Financial belief sich zuletzt auf 123,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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