S&P 500-Titel Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cardinal Health von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cardinal Health-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Cardinal Health-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 82,78 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Cardinal Health-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,080 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 235,17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 840,90 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 2 840,90 USD, was einer positiven Performance von 184,09 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Cardinal Health einen Börsenwert von 54,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at