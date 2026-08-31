S&P 500-Titel Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cardinal Health von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Cardinal Health-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Cardinal Health-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Cardinal Health-Aktie an diesem Tag bei 87,33 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cardinal Health-Aktie investiert, befänden sich nun 1,145 Cardinal Health-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 268,58 USD, da sich der Wert einer Cardinal Health-Aktie am 28.08.2026 auf 234,55 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 168,58 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Cardinal Health einen Börsenwert von 54,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at