Cardinal Health Aktie

Cardinal Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880206 / ISIN: US14149Y1082

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Cardinal Health-Investition im Blick 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Titel Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cardinal Health von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cardinal Health-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cardinal Health-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 49,18 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cardinal Health-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 203,335 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cardinal Health-Papiers auf 228,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46 421,31 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 364,21 Prozent zugenommen.

Cardinal Health wurde am Markt mit 52,92 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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