Cardinal Health Aktie
WKN: 880206 / ISIN: US14149Y1082
|Cardinal Health-Investition im Blick
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cardinal Health von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cardinal Health-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 49,18 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cardinal Health-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 203,335 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cardinal Health-Papiers auf 228,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46 421,31 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 364,21 Prozent zugenommen.
Cardinal Health wurde am Markt mit 52,92 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cardinal Health Inc.
Analysen zu Cardinal Health Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cardinal Health Inc.
|206,60
|1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.