Cardinal Health Aktie

Cardinal Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880206 / ISIN: US14149Y1082

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Investmentbeispiel 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Titel Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cardinal Health von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Cardinal Health eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cardinal Health-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 156,41 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Cardinal Health-Aktie investiert hat, hat nun 6,393 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 254,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 624,32 USD wert. Das entspricht einem Plus von 62,43 Prozent.

Cardinal Health erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 58,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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