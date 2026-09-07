S&P 500-Titel Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cardinal Health-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cardinal Health-Aktie gebracht.

Das Cardinal Health-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 53,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Cardinal Health-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,615 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Cardinal Health-Aktien wären am 04.09.2026 4 601,27 USD wert, da der Schlussstand 247,18 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 360,13 Prozent erhöht.

Cardinal Health wurde am Markt mit 57,54 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at