Cardinal Health Aktie

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WKN: 880206 / ISIN: US14149Y1082

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Performance unter der Lupe 26.10.2026 16:04:07

S&P 500-Titel Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cardinal Health von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Cardinal Health-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Cardinal Health-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cardinal Health-Anteile bei 92,55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 108,050 Cardinal Health-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cardinal Health-Aktie auf 249,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 965,96 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 169,66 Prozent.

Cardinal Health wurde jüngst mit einem Börsenwert von 57,68 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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