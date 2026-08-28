S&P 500-Titel CarMax-Aktie: Hätte sich eine CarMax-Kapitalanlage von vor einem Jahr rentiert?

Wer vor Jahren in CarMax eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 28.08.2025 wurden CarMax-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren CarMax-Anteile an diesem Tag 62,17 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 160,849 CarMax-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 62,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 075,60 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 0,76 Prozent gleich.

Der Börsenwert von CarMax belief sich jüngst auf 9,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at