CarMax Aktie

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WKN: 662604 / ISIN: US1431301027

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Lukrative CarMax-Anlage? 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CarMax von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen CarMax-Einstiegs gewesen.

Am 18.09.2016 wurden CarMax-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 56,50 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die CarMax-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 176,991 CarMax-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 58,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 332,74 USD wert. Mit einer Performance von +3,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete CarMax eine Marktkapitalisierung von 8,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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