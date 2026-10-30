CarMax Aktie

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WKN: 662604 / ISIN: US1431301027

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CarMax-Investition im Blick 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CarMax von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in CarMax-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden CarMax-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen CarMax-Anteile an diesem Tag bei 60,67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 164,826 CarMax-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 9 258,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56,17 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 7,42 Prozent vermindert.

Am Markt war CarMax jüngst 7,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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