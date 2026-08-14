CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
|Lukratives CarMax-Investment?
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14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte ein CarMax-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CarMax-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 128,09 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,781 CarMax-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 60,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46,88 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 53,12 Prozent.
Zuletzt ergab sich für CarMax eine Börsenbewertung in Höhe von 8,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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