S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte ein CarMax-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen CarMax-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das CarMax-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CarMax-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 130,54 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 76,605 CarMax-Aktien. Die gehaltenen CarMax-Anteile wären am 08.10.2026 4 120,58 USD wert, da der Schlussstand 53,79 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 58,79 Prozent.

CarMax wurde am Markt mit 7,54 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at