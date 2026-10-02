CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
|CarMax-Investment
|
02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte eine CarMax-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit CarMax-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die CarMax-Aktie bei 69,74 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,339 CarMax-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 55,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 801,41 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 19,86 Prozent.
CarMax wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,84 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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