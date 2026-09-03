S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Carvana-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Carvana-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Carvana-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Carvana-Anteile bei 65,73 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Carvana-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 152,133 Carvana-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (74,16 USD), wäre das Investment nun 11 282,18 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 11 282,18 USD, was einer positiven Performance von 12,82 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Carvana eine Marktkapitalisierung von 52,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at