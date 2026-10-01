S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Carvana-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Carvana-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Carvana-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Carvana-Aktie an diesem Tag 60,57 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Carvana-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,651 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,26 USD, da sich der Wert eines Carvana-Papiers am 30.09.2026 auf 62,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,26 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Carvana zuletzt 45,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at