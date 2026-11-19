Bei einem frühen Carvana-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Carvana-Papier statt. Der Schlusskurs der Carvana-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,41 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 156,104 Carvana-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 71,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 205,12 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 020,51 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Carvana belief sich jüngst auf 51,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at