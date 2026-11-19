Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
|Langfristige Investition
|
19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carvana von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Carvana-Papier statt. Der Schlusskurs der Carvana-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,41 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 156,104 Carvana-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 71,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 205,12 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 020,51 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Carvana belief sich jüngst auf 51,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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