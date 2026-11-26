Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
|Lohnende Carvana-Investition?
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Carvana von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 26.11.2021 wurde das Carvana-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Carvana-Aktie bei 58,22 USD. Bei einem Carvana-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 171,756 Carvana-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 67,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 651,95 USD wert. Mit einer Performance von +16,52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Carvana belief sich jüngst auf 47,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carvana Co Registered Shs -A-
|
16:03
|S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Carvana von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.11.26
|S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carvana von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.11.26
|S&P 500-Papier Carvana-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carvana-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
10.11.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
02.11.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in New York: So performt der S&P 500 mittags (finanzen.at)
Analysen zu Carvana Co Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Carvana Co Registered Shs -A-
|61,90
|5,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.