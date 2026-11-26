Am 26.11.2021 wurde das Carvana-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Carvana-Aktie bei 58,22 USD. Bei einem Carvana-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 171,756 Carvana-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 67,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 651,95 USD wert. Mit einer Performance von +16,52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Carvana belief sich jüngst auf 47,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at