Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
|Lohnender Carvana-Einstieg?
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29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carvana von vor 5 Jahren bedeutet
Am 29.10.2021 wurden Carvana-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Carvana-Papier bei 60,64 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Carvana-Aktie investiert, befänden sich nun 16,492 Carvana-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 59,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 973,84 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 973,84 USD entspricht einer negativen Performance von 2,62 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Carvana belief sich zuletzt auf 42,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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