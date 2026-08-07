Casey's General Stores Aktie

Casey's General Stores für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885039 / ISIN: US1475281036

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Profitables Caseys General Stores-Investment? 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caseys General Stores-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Caseys General Stores-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Caseys General Stores-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 195,45 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 51,164 Caseys General Stores-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Caseys General Stores-Aktie auf 832,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42 589,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 325,90 Prozent erhöht.

Insgesamt war Caseys General Stores zuletzt 31,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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