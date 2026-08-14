Casey's General Stores Aktie

Casey's General Stores für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885039 / ISIN: US1475281036

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Lukrativer Caseys General Stores-Einstieg? 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caseys General Stores von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Caseys General Stores-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Caseys General Stores-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 132,00 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Caseys General Stores-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,758 Caseys General Stores-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 646,80 USD, da sich der Wert einer Caseys General Stores-Aktie am 13.08.2026 auf 853,78 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 546,80 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Caseys General Stores belief sich zuletzt auf 31,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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