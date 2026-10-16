S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caseys General Stores-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Caseys General Stores eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.10.2025 wurde die Caseys General Stores-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Caseys General Stores-Papier an diesem Tag bei 561,33 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,178 Caseys General Stores-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 120,01 USD, da sich der Wert einer Caseys General Stores-Aktie am 15.10.2026 auf 673,63 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20,01 Prozent.

Alle Caseys General Stores-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at