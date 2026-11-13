S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caseys General Stores-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Caseys General Stores-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Caseys General Stores-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 536,66 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Caseys General Stores-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,863 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Caseys General Stores-Papiers auf 706,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 316,72 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,67 Prozent angewachsen.

Alle Caseys General Stores-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at