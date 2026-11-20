Wer vor Jahren in Caseys General Stores eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Caseys General Stores-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Caseys General Stores-Aktie betrug an diesem Tag 281,62 USD. Bei einem Caseys General Stores-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,509 Caseys General Stores-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 341,31 USD, da sich der Wert einer Caseys General Stores-Aktie am 19.11.2026 auf 685,50 USD belief. Damit wäre die Investition 143,41 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Caseys General Stores bezifferte sich zuletzt auf 25,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at