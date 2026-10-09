Casey's General Stores Aktie

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WKN: 885039 / ISIN: US1475281036

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Rentabler Caseys General Stores-Einstieg? 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caseys General Stores von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Caseys General Stores-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Caseys General Stores-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Caseys General Stores-Anteile 116,95 USD wert. Bei einem Caseys General Stores-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85,507 Caseys General Stores-Aktien. Die gehaltenen Caseys General Stores-Aktien wären am 08.10.2026 54 919,20 USD wert, da der Schlussstand 642,28 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 449,19 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Caseys General Stores belief sich jüngst auf 23,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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