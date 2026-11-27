Casey's General Stores Aktie
WKN: 885039 / ISIN: US1475281036
|Langfristige Investition
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caseys General Stores von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Caseys General Stores-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Caseys General Stores-Anteile bei 194,83 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,513 Caseys General Stores-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 358,39 USD, da sich der Wert einer Caseys General Stores-Aktie am 25.11.2026 auf 698,26 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 258,39 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Caseys General Stores eine Marktkapitalisierung von 25,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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